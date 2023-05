Un decreto busca blindar los proyectos del Gobierno de México. ¿Qué significa que las obras de AMLO sean de seguridad nacional? Aquí te explicamos de qué se trata esta medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por la ministra Norma Piña, invalidó un primer decreto del presidente AMLO emitido el 22 de noviembre de 2021 para declarar como seguridad nacional las obras de infraestructura.

Sn embargo, AMLO reviró el fallo de la SCJN y volvió a emitir un decreto el 18 de mayo de 2023 para “blindar” las obras, y explicó los motivos, en vista de que el bloque conservador “busca contrarrestar todo lo que hacemos”, dijo.

El presidente explicó que, detrás del fallo de la SCJN para frenar las obras, se encuentran los intereses del gobierno de Estados Unidos:

AMLO hizo más declaraciones relevantes en relación a Norma Piña. Sin embargo, sobre el tema de las obras, pidió una disculpa por las molestias que pueda ocasionar el decreto en favor del interés público de los mexicanos:

AMLO aseguró, por el fallo en contra de las obras de seguridad nacional, que la SCJN “está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país” y “forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto”.

Las obras que se busca catalogar de seguridad nacional son:

Para que un proyecto sea considerado así, debe cumplir con ciertas consideraciones de la Ley de Seguridad Nacional, publicada el 31 de enero de 2005; son las siguientes:

AMLO habló de las obras de infraestructura durante la conferencia mañanera del 19 mayo de 2023. Explicó que la SCJN “está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país” y habló sobre Norma Piña:

En ese sentido, detalló la información:

Además explicó que, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habrá transparencia en cuanto al presupuesto designado para cada proyecto:

“No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra, es decir, no quieren que se sepa nada, no, la ASF está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger esas obras porque estos incesantes, irresponsables corruptos, además muy antipatriotas pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense, los beneficios para la gente del sureste cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos”.

AMLO