Durante cerca de 8 horas, autoridades de México y Estados Unidos se mantuvieron movilizadas para detener a un sujeto se lanzó hacia el Río Bravo en Coahuila, con el fin de evitar su detención.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el individuo de nombre Erick ‘N’, estaba escapando de las autoridades luego de que agredió e incluso intentó matar a varios integrantes de su familia.

Pese a sus intentos por no ser detenido, el sujeto se vio acorralado por varias horas en las inmediaciones del Río Bravo y finalmente fue detenido por la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

Detienen a sujeto que intentó retrasar su captura al lanzarse al Río Bravo

Policías del estado de Coahuila y elementos de la Patrulla Fronteriza en Texas, desplegaron un operativo la noche del 4 de junio en la zona fronteriza para detener a un ciudadano mexicano.

Sobre lo ocurrido, medios locales informaron que cerca de las 10 de la noche del 4 de junio, se inició una persecución en las inmediaciones del Río Bravo.

Lo anterior debido a que en su intento de huida, el sujeto llamado Erick “N”, se lanzó al Río Bravo y permaneció dentro del agua durante cerca de 8 horas para retrasar su detención.

Río Bravo (agencia ap)

Ante lo ocurrido, autoridades mexicanas instalaron un cerco de vigilancia en la orilla al que se sumaron policías municipales y estatales.

Fue hasta cerca de las 5 de la mañana del viernes 5 de junio de 2026, cuando la Patrulla Fronteriza logró la detención del sujeto y concluyendo el operativo.

Sujeto intentó escapar luego de agredir a su familia

El viernes 5 de junio de 2026, un sujeto de nombre Erick “N”, atacó con un machete en Piedras Negras, Coahuila, a su madre, a su padre y a dos de sus hermanas, luego de protagonizar una discusión familiar.

Tras la agresión, el individuo tomó a su hijo de un año, subió a su vehículo y emprendió un intento de huida luego de que dejó atrás a varios de sus familiares heridos.

Minutos después, entregó al menor de edad a su expareja, a quien también agredió con el arma punzocortante, e intentó atropellar a su exsuegro, lo que intensificó la persecución de las autoridades.

En su intento de escape, Erick chocó el automóvil en el Puente Internacional número 2, por lo que el vehículo se incendió, lo cual dio inicio a un operativo binacional al que se sumó la Patrulla Fronteriza en busca de su detención.

Al verse acorralado, el hombre se lanzó al Río Bravo, permaneció varias horas en el agua, intentando retrasar su detención mientras policías y agentes fronterizos vigilaron la zona hasta que fue detenido.