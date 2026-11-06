La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó el slogan “El INE no se toca” y afirmó que esta consigna tenía como objetivo proteger a una presunta “mafia electoral” que operaba al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este viernes 6 de noviembre de 2026, la mandataria señaló que las manifestaciones contra la reforma electoral impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendían intereses relacionados con una supuesta red de negocios y corrupción.

“Lo que es importante desde mi punto de vista de lo que hemos estado mencionado en estos días y particularmente de lo que se presentó ayer, es que si ustedes recuerdan, ellos hicieron diversas manifestaciones durante el periodo del presidente López Obrador por una reforma electoral que se presentó con la consigna del ‘INE no se toca’. El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían el INE no se toca para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum afirma que el INE debe garantizar elecciones limpias y transparentes tras polémica

En relación con el Instituto Nacional Electoral, Claudia Sheinbaum insistió en que el organismo debe garantizar el respeto a la voluntad popular y la realización de elecciones limpias.

Asimismo, destacó que el funcionamiento del INE debe regirse por los principios de transparencia y austeridad republicana, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los procesos electorales.

“El Instituto Nacional Electoral es una institución que debe garantizar la voluntad popular, que debe garantizar elecciones limpias y que su propio funcionamiento debe garantizar un funcionamiento con transparencia y austeridad republicana garantizando al mismo tiempo que se desarrollen las elecciones”.

Sheinbaum relaciona el “INE no se toca” con presunta red de corrupción desde hace al menos 30 años

Por otra parte, Sheinbaum señaló que la información presentada un día antes por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sobre el presunto funcionamiento irregular de una empresa proveedora de papelería electoral forma parte de las investigaciones sobre la supuesta red de corrupción en el INE.

En el contexto del caso relacionado con Guadalupe Taddei, la mandataria también sostuvo que este entramado no habría comenzado durante la gestión de la exconsejera presidenta, sino que tendría antecedentes en administraciones anteriores, incluso durante la gestión de Lorenzo Córdova.

Sheinbaum aseguró que la presunta red habría estado integrada por personajes vinculados con la organización de procesos electorales desde hace varios años y que posteriormente habrían establecido relaciones para obtener contratos y generar negocios al amparo del poder público.