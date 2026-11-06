De cara a las elecciones 2027, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por más de 1.1 millones de pesos PAN, Morena, PRI y PAZ.

Las sanciones impuestas se deben a irregularidades detectadas en la fiscalización de recursos político-electorales.

INE (Edgar Negrete Lira)

INE impone multas a PAN, Morena, PRI y PAZ por irregularidades

Las multas determinadas por más de 1.1 millones de pesos por el INE al PAN, Morena, PRI y PAZ, responden a un abanico de anomalías detectadas durante la revisión de informes de recursos político-electorales.

Entre las principales faltas cometidas destacan la existencia de gastos no reportados, la recepción de aportaciones prohibidas y diversas omisiones en la rendición de cuentas obligatoria.

A estas inconsistencias se sumaron la entrega de reportes no veraces sobre operaciones financieras y la falta de atención a los requerimientos de información formulados por la autoridad electoral.

Asimismo, el organismo sancionó conductas vinculadas con la percepción de aportaciones en especie por parte de organizaciones que buscaban obtener su registro legal como partido político nacional.

En total, el INE revisó 18 procedimientos administrativos sancionadores y de queja referentes a la fiscalización de recursos político-electorales.

De estos, 10 resultaron en anomalía, lo que determinó multas de 1 millón 177 mil 695 pesos que afectaron a los partidos mencionados, como a la organización “México Tiene Vida” y a diversos proveedores.

INE impone multas a PAN, Morena, PRI y PAZ (INE)

INE impone multas a PAN, Morena, PRI y PAZ (INE)

INE busca fortalecer la rendición de cuentas tras multa a PAN, Morena, PRI y PAZ

Al respecto de las multas impuestas por el INE a PAN, Morena, PRI y PAZ, el consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, subrayó que se buscar fortalecer la rendición de cuentas.

Para el INE, un proceso adecuado de auditoría fortalece la confianza ciudadana e impulsa la rendición de cuentas de los diversos actores políticos.

El consejero señaló que con estas determinaciones a PAN, Morena, PRI y PAZ, el INE reafirma su compromiso de verificar minuciosamente los fondos utilizados en la actividad política.

De esta forma, la autoridad electoral busca garantizar condiciones de legalidad, transparencia y equidad para todos los actores participantes dentro del sistema democrático.