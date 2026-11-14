El INE (Instituto Nacional Electoral) designó como nuevo titular del Comité de Transparencia a Ricardo Chincoya Zambrano, aprobado por el Consejo General al señalar que cuenta con la experiencia necesaria.

De acuerdo con el comunicado, Ricardo Chincoya Zambrano es maestro en Derecho Constitucional y fue Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Auditoría Superior de la Federación.

La designación se lleva a cabo en medio de la reestructuración del INE tras salida de Guadalupe Taddei, así como la renuncia de funcionarios que serían cercanos a la exconsejera presidenta, como Juan Manuel Vázquez Barajas.

INE designa a Ricardo Chincoya Zambrano como nuevo titular del Comité de Transparencia

El Consejo General del INE aprobó la designación de Ricardo Chincoya Zambrano como titular del Comité de Transparencia, durante la sesión de este viernes 13 de noviembre.

El INE señaló que la propuesta fue presentada por la consejera presidenta interina, Blanca Cruz, ya que Ricardo Chincoya Zambrano contaría con los conocimientos y experiencia necesarios para presidir el Comité de Transparencia.

Además de resaltar su trayectoria en transparencia, el INE señaló que el Comité de Transparencia coordina y supervisa las acciones en materia de acceso a la información y datos personales.

INE elige a Ricardo Chincoya Zambrano para encabezar su Comité de Transparencia (INE)

La designación de Ricardo Chincoya Zambrano está dentro de las modificaciones del régimen nacional de transparencia y datos personales derivadas de la reforma constitucional de 2025.

El movimiento se da tras la salida de un funcionario señalado como cercano a Guadalupe Taddei, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien era el titular del Comité de Transparencia desde 2025.

Comité de Transparencia del INE: Representantes exigen a Ricardo Chincoya Zambrano independencia

La designación de Ricardo Chincoya Zambrano fue tomada durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, en donde los representantes partidistas exigieron la responsabilidad del nuevo titular del Comité de Transparencia.

Tanto el PRI como el PAN exigieron a Ricardo Chincoya Zambrano no sólo su responsabilidad en el cargo, también su independencia, en especial ante la reciente polémica alrededor de Guadalupe Taddei y presuntos padrinazgos.

Por lo que llamaron a Ricardo Chincoya Zambrano a tener firmeza en la rendición de cuentas para fomentar la confianza ciudadana sobre la autonomía del INE, en conjunto con la Unidad Técnica de Transparencia.