Blanca Cruz, presidenta interina del INE, compartió que aún no se han asignado los contratos para el material electoral de 2027.

En entrevista para Azucena Uresti, la presidenta del INE resaltó que aún están dentro del tiempo para abrir la convocatoria para los contratos del material electoral para los comicios del 6 de junio de 2027.

“Aún no se ha asignado el contrato, esto es importante señalar… ¿Dónde encontramos el insumo para la boleta electoral? con el registro de las candidaturas.” Blanca Cruz

Asimismo, recordó que la mayoría del material electoral será trabajado por Talleres Gráficos de México, como en las elecciones anteriores.

Material electoral aún no ha sido licitado; Blanca Cruz aclara que aún están en tiempo

Blanca Cruz señaló que el material electoral de 2027 aún no ha sido licitado, por lo que no hay contratos para su elaboración.

“Aún no se ha asignado el contrato, esto es importante señalar. ¿por qué no se han asignado los contratos? Porque todavía no estamos haciendo estos procesos de contratación de material y documentación electoral” Blanca Cruz

Además, aclaró que el INE aún está en tiempo para su licitación y contratación, ya que faltan 7 meses para las elecciones 2027.

La presidenta interina del INE señaló que son conscientes de que se trata de un tema “muy complejo” debido a que se requiere de la producción de diferentes tipos de boletas, así como de su distribución, de acuerdo con los cargos que se votarán.

Sin embargo, todos los procesos de organización previos a las elecciones de 2027 se realizan sin contratiempo y ninguno está en riesgo.