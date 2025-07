En votación dividida, el Instituto Nacional Electoral (INE), acordó imponer un castigo por los acordeones en las elecciones del Poder Judicial 2025.

Durante la sesión celebrada hoy lunes 28 de julio 2025, los consejeros del INE avalaron por mayoría de votos la imposición de multas económicas a los candidatos que figuraron en los acordeones difundidos previo a que se realizan las elecciones del Poder Judicial 2025.

De igual forma, los consejeros del INE instaron a realizar una investigación con el objetivo de determinar quién o quienes financiaron la elaboración de acordeones físicos y digitales para las elecciones del Poder Judicial 2025.

INE acuerda castigo por acordeones en elecciones Poder Judicial 2025

Con 6 votos a favor y 5 en contra , este lunes el INE aprobó castigos para todos aquellos candidatos que se hayan beneficiado o que su nombre haya aparecido en los acordeones que se difundieron días previos a las elecciones Poder Judicial 2025.

De acuerdo con los consejeros del INE, para quienes hayan resultado ganadores habrá una multa económica, mientras que para aquellos que no resultaron electos serán apercibidos con una amonestación pública.

De manera puntual se aplicarán multas económicas a 121 candidatos ganadores de las elecciones Poder Judicial 2025, entre ellos los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el documento del INE, los nuevos integrantes del máximo tribunal del país pagaran un castigo por beneficiarse de los acordeones de:

Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se expresó en contra de imponer sanciones por los acordeones de las elecciones Poder Judicial 2025.

Según aseguró, esto porque no es posible determinar el total de los acordeones que elaborados días previos a las elecciones Poder Judicial 2025, así como los candidatos, pese a beneficiarse, “no habrían aprobado su difusión”.

Guadalupe Taddei indicó que en todo caso la sanción debería ser atribuida a terceros, y no de manera a los candidatos.

Sin embargo, el consejero Arturo Castillo aseveró que la entrega acordeones representa un acto de propaganda ilícita, pues esta no está reportada ni vinculada a los gastos de campaña que fueran reportados por candidaturas.

Asimismo, se mostró a favor de que los candidatos no electos fueron acreedores de una amonestación, pues el no resultar ganadores no los exime del acto ilegal.

INE investigará presunto uso de acordeones en elecciones Poder Judicial 2025 en Nuevo León (Especial)

INE ordena investigar procedencia de acordeones utilizados en elecciones Poder Judicial 2025

Además de la emisión de sanciones económicas, los consejeros del INE avalaron realizar una investigación para determinar la procedencia de acordeones utilizados en elecciones Poder Judicial 2025.

De acuerdo con el INE, el objetivo es quién o quienes financiaron la elaboración y difusión de acordeones para las elecciones Poder Judicial 2025, tanto de manera física como digital.

Con esto se busca sancionar a los responsables de la difusión de esta material, el cual señalaron se trata de un acto ilegal de campaña.