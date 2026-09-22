La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha confirmado la atención prioritaria en Durango tras la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de la Zona No.1.

La presidenta de México aseguró que el propio titular del IMSS, Zoé Robledo ha viajado a Durango para atender y seguir las investigaciones de los hechos, sobre la muerte de los cinco recién nacidos.

“Hoy en la mañana habla con Zoé (Robledo), para preguntarle sobre el caso de los bebés, el está yendo para allá para atender y ver, ya están investigación que fue los que ocurrió y en atención a las familias”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum se mantendrá en comunicación constante con las autoridades de salud por el caso de Durango, para dar seguimiento hasta esclarecer las muertes de los cinco recién nacidos.

Se investiga presencia de una bacteria, tras muerte de cinco recién nacidos en Durango

Tras la muerte de cinco recién nacidos en Durango, el IMSS informó que ya se investiga la presencia de una bacteria sensible a los antibióticos disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Ante la identificación de esta bacteria, el IMSS comenzó los protocolos correspondientes de aislamiento y restricción de ingresos, así como la limpieza y desinfección del área neonatal.

Mientras que para las investigaciones ya se tiene la vigilancia de contactos y toma de cultivos, cuyos primeros resultados han sido negativos, sin embargo, se sigue investigando para esclarecer los hechos.