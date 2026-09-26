Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidió perdón personalmente a los padres de los bebés que murieron en el Hospital General de Zona No. 1 en Durango.

Ante los medios, el abogado de las familias señaló que fue la primera vez que una autoridad ofreció “la disculpa que necesitaban los padres”, destacando que pedir perdón es aceptar que hubo un error.

El IMSS ofreció apoyo integral a las familias, aunque aún no se toca el tema de una posible indemnización económica. Dentro de 15 días se realizará una nueva reunión con Zoé Robledo.

IMSS no reporta nuevos casos tras muerte de cinco recién nacidos en Durango (Pixabay )

Zoé Robledo se reúne con familias de bebés fallecidos en IMSS Durango y les ofrece una disculpa

El representante legal de los padres de bebés fallecidos en el IMSS Durango confirmó que Zoé Robledo estuvo presente en la reunión de este viernes 25 de septiembre, y les ofreció una disculpa a las familias.

Esto ocurrió durante una reunión privada en la que participaron representantes de cuatro de las cinco familias afectadas. Una de ellas no pudo acudir, aunque su sentir fue transmitido.

De acuerdo con el relato del abogado, las familias valoraron el gesto de Robledo y consideraron que, recibir un trato humano, les permitió obtener cierta tranquilidad en medio del duelo por la muerte de sus bebés.

Además de la disculpa, Zoé Robledo se habría comprometido con los padres a realizar una investigación interna e independiente de la Fiscalía, que estará a cargo de personal externo al hospital del IMSS Durango.

Asimismo, se reconoció que hubo fallas, pues, aunque el hospital cuenta con insumos, se admitió que en algunas ocasiones el personal no los utiliza. El IMSS se comprometió a realizar cambios de fondo.