¿Cómo hacer el pago en línea de la Modalidad 40 del IMSS? Te presentamos una guía paso a paso del proceso que debes realizar para que sigas cotizando de forma voluntaria.

Si eres parte del programa de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, cuentan con la opción de cumplir con sus pagos y te decimos todos los detalles que necesitas saber.

Guía paso a paso para el pago en línea de la Modalidad 40 del IMSS

Los trabajadores que ya no están dados de alta por un patrón ante el IMSS, pueden seguir cotizando de forma voluntaria por medio de la Modalidad 40 para acceder a una mejor pensión.

Si bien es usual que quienes forman parte del mecanismo acudan a ventanillas para cumplir con sus aportaciones, también se puede hacer el pago en línea siguiendo estos pasos:

Ingresa a tu banca en línea o a la aplicación para dispositivos móviles de tu banco

Selecciona la opción de transferencia SPEI o pago a otros bancos

Ingresa los datos que aparecen en tu talón o recordatorio de pago del IMSS, como es el caso de la CLABE de la cuenta receptora del IMSS y la referencia que identifica tu pago mensual

Verifica que el monto que pagarás corresponda al calculado según tu salario base de cotización en la Modalidad 40

Confirma la operación y guarda el comprobante digital emitido por tu banco

El pago se refleja en el IMSS en un plazo aproximado de 24 a 48 horas

Conserva tanto el talón como el comprobante, ya que son la evidencia oficial de tu aportación y si se registra alguna incidencia, te servirá para aclaraciones

Modalidad 40 del IMSS (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Qué es la modalidad 40 del IMSS?

En caso que estés trabajando sin un patrón, la modalidad 40 del IMSS te permite seguir cotizando y aumentando el monto que recibirás al jubilarte, como se indica a continuación:

Incremento en el monto de la pensión, pues al elegir un salario base de cotización más alto, el trabajador puede aumentar significativamente la cantidad que recibirá al jubilarse

Continuación de semanas cotizadas, ya que permite seguir acumulando semanas de cotización pese a ya no trabajar como asalariado

Acceso a pensión bajo Ley 73, pues los beneficios aplican para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997,

Flexibilidad en el salario base, es decir que el trabajador puede elegir cotizar con el último salario registrado o con uno mayor