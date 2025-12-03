El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que los pensionados en la Ley 73 y Ley 97 deberán realizar un registro biométrico en la aplicación IMSS Digital.

En caso de que seas uno de los pensionados de la Ley 73 y 97, en esta nota te presentamos paso a paso cómo realizar tu registro y así evitar fraudes o prevenir robos de identidad.

¿Cómo se hace el registro biométrico en IMSS Digital? Te decimos paso a paso

No registrar tus datos biométricos en IMSS Digital podría ocasionarte problemas a la hora de hacer movimientos y realizar retiros, por ello es necesario que realicen su registro los pensionados de Ley 73 y 97.

Lo primero que debes hacer es instalar en tu teléfono la aplicación IMSS Digital en su versión 8.0.3 o superior, disponible en Play Store e iOS para los que tienen iPhone.

Lo siguiente que deberás hacer, es:

Descargar IMSS Digital en tu teléfono o tableta

en tu teléfono o tableta Entrar al menú principal de IMSS Digital

Seleccionar “Obtén o consulta tu NSS”

Ingresar CURP

Digita tu correo electrónico

Realiza tu registro biométrico con tu huella y reconocimiento facial

IMSS Digital (IMSS)

Una vez que realices tus datos biométricos en el IMSS Digital también se habilitarán otros trámites, como constancia de semanas cotizadas, citas médicas y altas de beneficiarios.

Esta medida, según afirmó el IMSS, permite garantizar la seguridad de los pensionados la Ley 73 y 97, a fin de reducir traslados y agilizar la atención.