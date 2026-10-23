Secretaría de Marina (Semar) emitió un informe sobre la actividad por el Pacífico del huracán Vance, pronosticando que llegará a la categoría 3 durante la mañana del 24 de octubre 2026.

Vance tiene hasta ahora la categoría 1 en la escala Saffir Simpson, y está fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México, a 730 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 950 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos sostenidos de hasta 150 km/h con rachas de 185 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en la costa de Guerrero.

Sin embargo, Semar indica que las condiciones océano-atmosféricas favorecen que alcance la categoría 2 durante las próximas 12 horas y que vuelva a intensificarse durante su desplazamiento hacia el norte-noroeste.

Huracán Vance: así será su trayectoria por el Pacífico hasta categoría 3 (SMN)

Huracán Vance llegaría a categoría 3 en el Pacífico con vientos lluvias fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca

De acuerdo con el pronóstico de Semar, el huracán Vance presentaría vientos sostenidos de hasta 185 km/h con rachas de 222 km/h y oleaje de 5 a 6 metros tras alcanzar la categoría 3.

Con la intensificación de Vance se prevén lluvias puntuales a fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (costa)

Incluidos chubascos de 5 a 25 milímetros en el estado de Oaxaca.

Huracán Vance: así será su trayectoria por el Pacífico hasta categoría 3 (SMN)

Ante tal situación, la autoridades recomendaron a la población en general extremar precauciones por las condiciones de viento y oleaje elevado

Así como por el riesgo de crecida de ríos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

También se solicitó atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil de cada entidad.