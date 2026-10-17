El huracán Trudy mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas debido a las lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado que se pronostican para distintos estados de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, a las 6:00 horas de este sábado, Trudy se mantiene como huracán categoría 1, con centro a 305 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Estos son los estados afectados con lluvias por el huracán Trudy

El huracán Trudy sigue avanzando por el océano Pacífico, por lo que continúa bajo vigilancia por sus posibles efectos en el occidente y sur del país. Dejará lluvias y fuertes rachas de viento a su paso.

Huracán Trudy: estados afectados por lluvias (@CNPC_MX)

De acuerdo con la información, los estados afectados con lluvias por el huracán Trudy son los siguientes:

Lluvias puntuales torrenciales

Jalisco (costa y sur)

Colima

Michoacán (sur y costa)

Lluvias puntuales intensas

Guerrero (suroeste)

Lluvias puntuales fuertes

Nayarit (sur)

Asimismo, autoridades meteorológicas prevén rachas de viento de 80 a 90 km/h en las costas de Colima y Michoacán, así como oleaje de 4 a 5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Entre los principales riesgos de Trudy se encuentran las inundaciones en zonas bajas, el desbordamiento de ríos y arroyos, oleaje elevado en costas, así como los deslaves en áreas montañosas.

Por ello, Protección Civil recomienda mantenerse informado en canales oficiales, evitar cruzar ríos o corrientes de agua y atender las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en las zonas vulnerables.

La evolución del huracán podría modificar las condiciones del pronóstico, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Metereológico Nacional (SMN) y de la Conagua.