El huracán Trudy se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas de Guerrero y Michoacán, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) del 16 de octubre de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el centro del ciclón Trudy se localiza a 400 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 415 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Asimismo se reveló que el huracán Trudy presenta vientos máximos sostenidos de:

195 kilómetros por hora

Rachas de 240 kilómetros por hora

Se desplaza hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora

Paso del huracán Trudy se mantiene en categoría 3 por Pacífico mexicano, reporta CONAGUA (@conagua_clima / X)

Huracán Trudy provocará lluvias intensas y oleaje elevado

La circulación del huracán Trudy favorecerá lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca; en Michoacán se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Además, se pronostican vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, en la costa de Guerrero provocadas por Trudy.

En los litorales de Michoacán y Oaxaca habrá rachas de hasta 70 kilómetros por hora como consecuencia del paso del huracán Trudy que se mantiene en categoría 3.

(Conagua )

Por otro lado, CONAGUA dio a conocer que el oleaje alcanzará de 4 a 5 metros en las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca se prevén alturas de 3 a 4 metros.

Ante estos efectos, se mantiene una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y también se modificó la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los avisos oficiales de Conagua, el SMN y Protección Civil, evitar actividades marítimas de riesgo y atender las indicaciones preventivas ante posibles inundaciones, deslaves y corrientes peligrosas que pudiera provocar el huracán Trudy.