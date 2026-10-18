El huracán Trudy de categoría 2, mantiene la alerta en Colima debido a la intensidad de sus vientos, precipitaciones e imponente oleaje, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por su parte, las autoridades de Protección Civil anunciaron que aplicarán medidas preventivas de resguardo. Con las franjas costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán registrando los mayores efectos del huracán Trudy.

Huracán Trudy mantiene la alerta en Colima y parte de la franja costera del Pacífico mexicano

Debido al avance y poco debilitamiento del huracán Trudy, las autoridades de Colima decretaron la alerta naranja tras registrar oleaje superior a cinco metros y afectaciones en áreas frente al mar.

Como medida prioritaria para salvaguardar a la población por el paso del huracán Trudy en Colima, se instruyó el cierre de playas y la habilitación de refugios temporales.

Asimismo las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Por otra parte, ante la amenaza directa del ciclón, se estableció una zona de prevención por vientos de tormenta tropical en el Pacífico mexicano, desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, abarcando las Islas Marías.

El huracán Trudy mantiene su potencia a pesar de un pequeño debilitamiento

De acuerdo con el informe oficial del SMN emitido el 18 de octubre de 2026, el huracán Trudy registra vientos máximos sostenidos de 165 km/h, ráfagas de hasta 205 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Indicando que el huracán Trudy aún cuenta con una potencia considerable, a pesar de que bajó un poco su intensidad en los últimos días.

Pues su paso sigue generando lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en las regiones de costa y sur de Jalisco, así como lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Colima y el sur de Nayarit.

Asimismo, en Jalisco y Colima se reportan rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura, mientras que en Nayarit y Michoacán las olas alcanzan de 2 a 3 metros.

Se alertó que el acumulado de agua incrementa el riesgo de deslaves, crecida de ríos y desbordamientos o inundaciones en zonas bajas.