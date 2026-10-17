La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población tomar precauciones ante los efectos del huracán Trudy, categoría 2, en el océano Pacífico, y del frente frío 2 en el golfo de México.

Sheinbaum recordó que los fenómenos provocarán lluvias en varias entidades del país durante las próximas 36 a 48 horas, en los estados de:

Colima Michoacán Jalisco Nayarit Guerrero Chiapas Tabasco Oaxaca Veracruz

Huracán Trudy y frente frío 2: Sheinbaum pide tomar precauciones (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum advierte cierre de puertos por huracán Trudy y frente frío 2

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que, de acuerdo con el SMN, el huracán Trudy se localiza a casi 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

Además, refirió que debido a las condiciones meteorológicas en el golfo de México, la Secretaría de Marina mantiene el cierre de puertos para todo tipo de embarcaciones en:

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Sheinbaum exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para prevenir riesgos durante el paso de ambos fenómenos meteorológicos.

Huracán Trudy y frente frío 2: Sheinbaum pide tomar precauciones (Captura de pantalla)

Huracán Trudy se intensifica nuevamente a huracán de categoría 2

En su reporte de las 16:00 horas, la Conagua informó que el huracán Trudy se intensificó nuevamente a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, provocando lluvias intensas en:

Colima

Michoacán

Y muy fuertes en:

Jalisco

Nayarit

También informó que se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical en:

Desde Manzanillo, Colima, a Punta San Telmo, Michoacán

Desde Manzanillo, Colima, a Cabo Corrientes, Jalisco

Desde Manzanillo, Colima, a Lázaro Cárdenas, Michoacán:

Desde Cabo Corrientes, Jalisco, a San Blas, Nayarit

Islas Marías: prevención por efectos de tormenta tropical

Las precipitaciones por este sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, informó Conagua.