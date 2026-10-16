La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde de este viernes 16 de octubre que el huracán Trudy se debilitó a categoría 1 al interactuar con el frente frío Número 2.

Trudy se mantenía en categoría 3, sin embargo, con el paso de las horas ha ido bajando su intensidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Actualmente, Trudy se localiza aproximadamente a 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 515 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Huracán Trudy (Conagua )

Conagua informa que el huracán Trudy baja a categoría 1

Tras debilitarse a categoría 1, Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora con rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

La circulación de Trudy provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en:

Guerrero (centro, este, sur y sureste)

Oaxaca (norte, centro, oeste y sur)

Además de precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 mm milímetros en:

Colima

Michoacán (oeste, centro y sur)

Así como lluvia fuertes de 25 a 50 milímetros en la zona oeste y sur de Jalisco.

Conagua informa que Trudy se debilita al interactuar con frente frío (SMN)

Debido al huracán Trudy, el SMN mantiene distintas zonas de vigilancia:

Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco (vientos de huracán)

Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán (efectos de vientos de huracán)

Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit (vientos de tormenta tropical)

Zihuatanejo, Gro., hasta Manzanillo, Colima (efectos de vientos de tormenta tropical)

Las lluvias por Trudy podrían generar deslaves, incremento en los niveles de río y arroyos, además de desbordamientos e inundaciones.

Ante tal situación, la autoridades pidieron extremar precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil.