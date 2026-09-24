El huracán Polo se aleja de las costas del océano Pacífico, pero todavía podría generar efectos en territorio mexicano durante los próximos días, así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Luego de mantenerse casi estacionario, el huracán Polo comenzó a incrementar su velocidad de desplazamiento y continuará alejándose de las costas en el sur hasta alcanzar Baja California Sur y Sonora.

SMN pronostica que huracán Pol alcance Sonora

Fabián Vázquez, coordinador del SMN, informó que el huracán Polo podría acercarse al estado de Baja California Sur durante el fin de semana y, posteriormente, alcanzar zonas de Sonora.

Huracán Polo también llegaría a Sonora: esto prevé el SMN (Captura de pantalla)

Pese a que el desplazamiento de Polo se acelera, las condiciones permanecerán inestables en Michoacán, Colima y Jalisco, donde todavía podrían registrarse tormentas dada la presencia de humedad.

El pronóstico señala que el huracán Polo disminuirá su intensidad en el sur, pues comenzará a recurvar hacia el norte, acercándose a Baja California Sur entre el sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

Para el lunes o martes, el huracán Polo podría atravesar la península de Baja California Sur y avanzar hacia el Mar de Cortés. Dadas las condiciones cálidas en el norte, es posible que sus efectos alcancen a Sonora.

Ante el pronóstico del SMN, se plantea mantener vigilancia en los próximos días, especialmente en Baja California Sur y Sonora, mientras se define la trayectoria que seguirá Polo a principios de la próxima semana.