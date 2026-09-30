Huracán Polo se degrada: Conagua confirma que ahora es una baja presión remanente

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a cargo de Conagua confirmó que el huracán Polo se degradó hasta convertirse en una baja presión remanente a su paso por el estado de Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades, este evento representa la conclusión del tránsito de uno de los sistemas meteorológicos más potentes registrados en el Pacífico.

Huracán Polo ya es baja presión remanente; provocará lluvias en estos estados antes de desaparecer

Autoridades meteorológicas confirmaron que la noche del martes 29 de septiembre, oficialmente el huracán Polo se debilitó a una baja presión remanente.

Tras tocar tierra en Sonora y previamente en la península de Baja California, aminoró la velocidad de sus vientos al internarse sobre suelo mexicano.

Indicaron que el centro del sistema se localizó sobre el estado de Chihuahua, puntualmente a 15 kilómetros al noroeste de Nuevo Casas Grandes y a 200 km al suroeste de Ciudad Juárez.

En el ultimo reporte presentó ráfagas de viento sostenidas de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, lo que se traduce en registros inferiores a sus fases sobre aguas del Pacífico mexicano.

Huracán Polo ya es baja presión remanente; provocará lluvias en estos estados antes de desaparecer (Galo Cañas Rodríguez)

Pese a esta paulatina pérdida de potencia, los desprendimientos de humedad que deja el huracán Polo, ahora baja presión remanente, mantendrán lluvias considerables sobre los estados de:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa (zona norte)

El paso de Polo dejó marcas inéditas en las mediciones climáticas del Pacífico tras intensificarse con rapidez desde tormenta tropical hasta huracán categoría 5 en menos de dos días, sosteniendo esa fuerza durante más de 48 horas acumuladas.

Esta fuerza superó los récords históricos de permanencia para ciclones de máxima escala registrados en esa región del planeta.