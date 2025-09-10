El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer la probabilidad de que se forme el huracán Mario; trayectoria y pronóstico al 10 de septiembre 2025 que dejará lluvias en estos estados.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera que Mario se convierta en el ciclón número 13 en el Océano Pacífico de esta temporada, de un aproximado de 26 que se esperan en dichas aguas.

Por otra parte, en conjunto con los seis ciclones del Atlántico, entre ellos el huracán Erin categoría 5, Mario sería el fenómeno meteorológico número 19 de la temporada; este es su pronóstico.

Huracán Mario: Trayectoria para mañana 10 de septiembre 2025

La Conagua dio a conocer que espera que la zona de baja presión asociada a la Onda Tropical 31 se convierta en Mario; trayectoria al día miércoles 10 de septiembre apunta hacia el oeste-noreste de México.

De acuerdo con lo mencionado, la zona de baja presión asociada con la onda tropical 31 y futuro huracán Mario, se localiza a 400 kilómetros al sur-suroeste de Boca de Pijijiapan, Chiapas la tarde-noche de hoy martes 9 de septiembre.

Igualmente, para el miércoles 10 de septiembre 2025, Mario se desplazaría en el sur de México, que dejará lluvias en la región, y se sumaría a la presencia de un canal de baja presión que interactúa con la vaguada monzónica.

Hasta el momento, Conagua señala que la Onda Tropical 31 tiene un 40% de probabilidad de que se desarrolle como ciclón en las próximas 48 horas y convertirse en Mario.

Sin embargo, Mario completaría su desarrollo ciclónico en los próximos 7 días aunque se espera que evolucione a ciclón tropical para el fin de semana, es decir, 12, 13 o 14 de septiembre 2025.

Zona de baja presión con probabilidad de convertirse en huracán Mario: Pronóstico al 10 de septiembre 2025 (Conagua clima vía X)

Huracán Mario, pronóstico al 10 de septiembre: Se esperan lluvias en estos estados

Como se mencionó, Mario dejará lluvias en el sur y sureste de México para el miércoles 10 de septiembre 2025; pronóstico y estados afectados por la todavía onda tropical 31 y zona de baja presión.

Lluvias intensas por Mario mañana 10 de septiembre 2025 en:

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Aunado al próximo huracán Mario, diversos fenómenos meteorológicos como los frentes fríos 2 y 3, más la vaguada monzónica, dejarán lluvias intensas el miércoles 10 de septiembre 2025 en:

Tamaulipas (este y sur)

San Luis Potosí (este)

Puebla (norte y sureste)

Tabasco (oeste y sur)

Lluvias muy fuertes mañana miércoles 10 de septiembre 2025:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Lluvias muy fuertes mañana miércoles 10 de septiembre 2025:

Baja California Sur

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

CDMX

Tlaxcala

Quintana Roo

Chubascos mañana miércoles 10 de septiembre 2025:

Chihuahua

Coahuila

Lluvias aisladas mañana 10 de septiembre 2025:

Baja California