Higinio Martínez, presidente del Senado, manifestó su respaldo a realizar ajustes a la reforma judicial, luego de una reunión privada con ministros y magistrados del Poder Judicial, encabezados por Hugo Aguilar.

En entrevista con López-Dóriga, Higinio Martínez explicó que los cambios no buscan revertir los cambios constitucionales de 2024, sino actualizar aspectos que han presentado dificultades durante su aplicación.

Higinio Martínez avala perfeccionar la reforma judicial tras reunión con la SCJN

El pasado martes 24 de noviembre, Higinio Martínez sostuvo una reunión privada en el Senado con ministros y magistrados del Poder Judicial, con el objetivo analizar posibles ajustes a la reforma judicial.

Higinio Martínez respalda cambios a la reforma judicial solicitados por la SCJN (Higinio Martínez)

Durante el encuentro, los integrantes del Poder Judicial presentaron una propuesta con cuatro ejes:

Mejorar la coordinación entre sus órganos superiores Fortalecer su autonomía presupuestal y de gestión Perfeccionar el proceso de elección judicial de 2028 Aclarar las atribuciones de las distintas instituciones

Higinio Martínez manifestó su respaldo a revisar y actualizar los aspectos de la reforma que han presentado dificultades en su aplicación, sin que ello implique revertir los cambios constitucionales.

Aunque defendió que la reforma incorporó un principio democrático al Poder Judicial, Higinio Martínez sostuvo que el siguiente proceso electoral debe mejorar y evitar irregularidades.

El legislador expresó a título personal que los juzgadores que acrediten capacidad, experiencia, méritos y trayectoria profesional deberían someterse a evaluaciones, en lugar de participar necesariamente en otra elección popular.

Personalmente quiero ver al que sí tiene la capacidad, los méritos y la trayectoria. Debe someterse a otro proceso, no al de elección popular. Esa sería mi opinión. Higinio Martínez, presidente del Senado

Por otra parte, Higinio Martínez señaló una contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución respecto al nombramiento y duración de la presidencia de la SCJN.

Al respecto, consideró que corresponde al Congreso resolver esta contradicción y planteó que los propios ministros deberían elegir a quien encabece la Suprema Corte, mediante una decisión mayoritaria.