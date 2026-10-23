Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), respondió a las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que no dijeron ninguna mentira.

En video, Jorge Romero defendió su postura hacia el IMSS, denunciando que existen malas condiciones para la atención de los derechohabientes.

Jorge Romero responde a Sheinbaum tras acusar al PAN de oportunismo político por tema IMSS

Romero argumentó que su pronunciamiento busca dar voz al descontento de trabajadores del IMSS y de los derechohabientes afectados por las deficiencias del servicio de salud público.

Con ello, rechazó que se trate de un “oportunismo político” como acusó Sheinbaum, pues afirmaron se trata de una realidad en el sector salud.

Puntualmente, volcaron hacia la conducción del sistema de salud, enfatizando el severo desabasto de medicamentos y el deterioro en la infraestructura hospitalaria.

Romero sostuvo que el encuentro consistió en una reunión frente las oficinas del IMSS, convocada de manera independiente a los trabajadores.

Jorge Romero responde a Sheinbaum tras acusar al PAN de oportunismo político (Victoria Valtierra+ / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Por ello, reiteró los cuestionamientos hacia la conducción del sistema de salud, enfatizando el desabasto de medicamentos y el deterioro en la infraestructura hospitalaria.

Romero lanzó un llamado expreso a las autoridades para asumir la responsabilidad de cuidar a las familias mexicanas y respaldar las demandas del personal médico en las calles.

Esto tras asegurar que separa las intenciones políticas de las intenciones sociales, las cuales buscan velar por el bienestar de la ciudadanía.