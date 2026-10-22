Claudia Sheinbaum, presidenta de México, calificó de ridículo y oportunista a Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), por colgarse de las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Otros que se pasan con el oportunismo político y ridículo ¿Cómo irse montar oportunistamente en trabajadores que al final dicen no, eso no?… El ridículo del oportunismo político, la gente no es tonta” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además de las critica a Jorge Romero, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, resaltó la propuesta de 8% de incremento salarial para trabajadores del IMSS.

En la conferencia mañanera de este 22 de octubre resaltó que aún se estarán emprendiendo acciones como contratación de médicos que ingresaron en la pandemia y más.

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