Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, aseguró que Jorge Romero y el PAN se enfilan directo “al basurero de la historia”.

Esto en medio del cruce de acusaciones por las protestas de trabajadores del IMSS, en donde Ariadna Montiel reprochó a Jorge Romero que los gobiernos anteriores son responsables de desmantelar las pensiones y socavar los derechos laborales.

Ariadna Montiel acusa a Jorge Romero y al PAN de falta de memoria en el caso IMSS

El choque mediático se intensificó luego de las protestas frente a las instalaciones del IMSS, en donde el PAN cuestionó severamente las condiciones actuales de la atención médica y el suministro de insumos en el país.

Incluso, Jorge Romero reviró a la presidenta Sheinbaum, quien acusó al partido de realizar oportunismo político al aprovecharse de las protestas del IMSS.

Joel Bravo habría sido secuestrado antes de su asesinato, denuncia Jorge Romero (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ante esto, Montiel acusó al PAN de buscar apelar a la falta de memoria social, ironizando con que se trata de una “amnesia conveniente” por parte de los blanquiazules.

La dirigente del Morena recriminó la postura del PAN, asegurando que resulta contradictoria frente a los resultados obtenidos durante gobiernos anteriores.

Montiel sostuvo que el PAN es responsable de promover reformas que desarticularon los esquemas de pensiones y vulneraron los derechos laborales de los trabajadores.

Por ello, afirmó que Jorge Romero y los blanquiazules no cuentan con la autoridad moral necesaria para sumarse a las protestas del IMSS, pues no entienden el rechazo de la ciudadanía.

Al acusar que dichas actitudes son ejemplo de un “nulo tacto político”, Montiel aseveró que, sin necesidad de ayuda externa, es el propio dirigente panista quien lleva a su partido al basurero de la historia.