Jesús Corona Damián, alcalde del municipio de Cuautla, Morelos que fuera captado en video con un líder del narcotráfico, se defendió de las acusaciones en su contra.

Pese a que se habría iniciado una investigación, según confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Corona Damián aseguró tener el respaldo de Cuautla.

Cabe recordar que Jesús Corona Damián aparece en video reunido con un líder criminal, quien se presume fue identificado como líder del Cártel de Sinaloa (CDS) en el estado de Morelos.

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, salió en su defensa luego de que fuera captado en video junto a un líder del narcotráfico.

Tras revelarse que la Fiscalía General de la República (FGR) habría iniciado una investigación en su contra, el edil aseguró ante medios de comunicación que no se irá a ningún lado.

Jesús Corona Damián señaló que está trabajando para los habitantes de Cuautla, por lo que al no deber nada no dejará su puesto y seguirá “dando la cara”.

“Aquí estoy, no me voy, yo no debo nada. Estoy trabajando para mi pueblo, para el municipio, si eso les perjudica a los vividores del pueblo, adelante, que sigan con la investigación, aquí estoy firme dando la cara”.

Jesús Corona Damián