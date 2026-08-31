Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, reportó el decomiso de un arsenal de 210 armas provenientes de Texas, Estados Unidos.

El decomiso se hizo en territorio mexicano, específicamente en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, cuando transitaban por la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

Tres hombres fueron detenidos por llevar el arsenal que sería entregado a grupos criminales en México.

Arsenal iba a grupos delincuenciales en México

El arsenal decomisado por el Gabinete de Seguridad y que iba a grupos criminales en México, consta de:

195 armas largas

15 armas cortas

93 Cargadores

2 vehículos

2 semirremolques

Las acciones fueron producto de labores de inteligencia para identificar y desarticular rutas de tráfico de armas, aseguro Harfuch.

Las instituciones que participaron en la detección del arsenal fueron:

Agencia de Investigación Criminal de la FGR

Sedena

Marina

SSPC

Guardia Nacional

Harfuch resalta responsabilidad compartida con Estados Unidos; México decomisa 30 mil armas

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, dijo que son ya 30 mil armas de fuego decomisadas en lo que va de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Harfuch hizo hincapié en el tema de responsabilidad compartida no solo para frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos sino el flujo de armas de Estados Unidos a México.