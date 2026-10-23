Tres personas fueron detenidas en Tecomán, Colima, por su presunta relación con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los detenidos fueron identificados como:

David “N”, alias “Mando 20”

Sinuhe “N”

Cristian “N”

Cabe recordar que el ataque de Coahuayana dejó seis personas sin vida y varias más heridas.

Detienen a 3 por explosión de vehículo en Coahuayana; señalan a líder del CJNG (@OHarfuch / X)

Señalan a presunto líder del CJNG por atentado en Michoacán

De acuerdo con las líneas de investigación, David “N” sería el presunto responsable del atentado, por lo que las autoridades lo identifican como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en Tecomán y municipios aledaños.

“De acuerdo con las líneas de investigación, David “N” es el presunto responsable del atentado. Se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron.” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Las detenciones se realizaron durante cateos en dos inmuebles de Tecomán, como resultado de investigaciones coordinadas por:

La Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron:

Armas de fuego

Vehículos

Dinero en efectivo

Documentación

Propaganda del CJNG

Además de otros indicios relevantes para la investigación

Buscan identificar a todos los responsables por el atentado en Coahuayana

García Harfuch señaló que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos e identificar a todas las personas involucradas en el atentado en Coahuayana, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes presuntamente lo ordenaron.

También destacó la colaboración de las fiscalías y corporaciones de seguridad de Michoacán y Colima para avanzar en el caso de Coahuayana.

El secretario sostuvo que el ataque a Coahuayana no debe quedar impune y subrayó la importancia de la coordinación entre las instituciones federales y estatales para combatir a las organizaciones criminales.