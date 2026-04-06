Sociedad Privada 157 es un grupo de ciberdelincuentes activo en México que ha realizado ataques contra diversas instituciones públicas mediante defacement y filtración de datos.

Entre sus acciones más recientes destaca la exposición de información de 640 mil operadores portuarios en la plataforma Puerto Inteligente Seguro de la Marina.

También han vulnerado sistemas de la SEP, CENSIA y el C5 CDMX, evidenciando fallas en la protección digital del gobierno.

El alias “Marssepe” aparece como líder recurrente en estas operaciones.

Otros hackeos de Sociedad Privada 157

Sociedad Privada 157 ha realizado otros ataques en el pasado contra la plataforma de cursos y capacitación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) con datos de personal de salud inscrito en dichos programas.

En octubre de 2025 también ingresó al sitio web del C5 CDMX. Aunque en ese caso no extrajeron datos, evidenciaron la falta de protección del sitio.

En el mismo mes, también se registró otro hacheo contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el que filtraron datos de estudiantes de educación básica que incluían datos personales como nombre, tipo de sangre, peso, discapacidad, entre otros.

¿Quién es Marssepe? Líder de la banda de hackers Sociedad Privada 157

En algunos de estos ataques y filtraciones es recurrente el nombre del usuario Marssepe, quien sería el líder de Sociedad Privada 157.

De acuerdo con el periodista especialista en ciberseguridad, Ignacio Gómez Villaseñor, el grupo ya no se identifica como un grupo ciberterrorista.