Hacienda niega acoso del SAT a empresas de Estados Unidos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejerza presiones o acoso fiscal contra empresas de Estados Unidos, y aseguró que ha implementado cambios en los procesos de fiscalización para brindar mayor certeza jurídica a los contribuyentes.

A través de una nota informativa con fecha del 15 de agosto de 2026, Hacienda respondió a los señalamientos contenidos en una carta difundida por el National Foreign Trade Council (NFTC), en la que empresas multinacionales estadounidenses expresaron diversas inquietudes sobre sus operaciones y obligaciones fiscales en México.

La dependencia aseguró que las revisiones realizadas por el SAT se apegan a la legislación vigente y forman parte de una reingeniería de los procesos de fiscalización, con medidas para agilizar trámites y concentrar las auditorías en actividades consideradas de mayor riesgo.

SAT presenta Plan Maestro 2026 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Qué cambios hizo el SAT en las auditorías a empresas? Hacienda lo explica

De acuerdo con Hacienda, entre las principales medidas al SAT implementadas durante 2026, se encuentran las siguientes:

Fin de las auditorías simultáneas: No se han abierto nuevas auditorías a contribuyentes que ya tienen un proceso de revisión en curso. Además, se realiza una sola auditoría por contribuyente y se solicitan muestras representativas de información, en lugar de requerir el 100% de los documentos

Devoluciones de IVA más rápidas: Plazos de resolución de las devoluciones disminuyeron 25%. Aunque la legislación contempla un periodo de hasta 40 días, la dependencia aseguró que las devoluciones procedentes se están realizando en menos de 30 días

Fiscalización a actividades de alto riesgo: el SAT ha concentrado sus revisiones en empresas que utilizan esquemas considerados irregulares, entre ellas las conocidas coloquialmente como “factureras” o “nomineras”

Respeto a tratados internacionales: Negó que existan interpretaciones retroactivas para el cobro o acreditamiento del IVA y del Impuesto Sobre la Renta (ISR). También aseguró que se respetan los Tratados para Evitar la Doble Tributación, así como los mecanismos de conciliación para reducir riesgos relacionados con precios de transferencia

Hacienda asegura que hay diálogo con empresas de Estados Unidos

La Secretaría de Hacienda señaló que mantiene comunicación con embajadas, cámaras empresariales y asociaciones para atender las solicitudes y casos particulares planteados por empresas del sector privado de Estados Unidos y otros países.

La dependencia sostuvo que las medidas implementadas por el SAT buscan fortalecer la eficiencia de la fiscalización y garantizar certeza jurídica a los contribuyentes, por lo que rechazó que exista un trato arbitrario contra las empresas extranjeras.

En este contexto, Hacienda defendió la reingeniería de los procesos fiscales y aseguró que las autoridades mexicanas mantienen abiertos los canales de comunicación con el sector privado para resolver posibles controversias.

Hacienda niega acoso del SAT a empresas de Estados Unidos (Comunicado SHCP)