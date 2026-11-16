El Gobierno de Sinaloa informó que reforzó la coordinación entre autoridades de seguridad tras los hechos violentos registrados este fin de semana en Mazatlán y otros municipios.

El anuncio ocurre después del ataque armado en el bar La Malinche, donde un guardia de seguridad murió y un cliente resultó herido durante la noche del sábado.

Mediante un comunicado oficial, la administración estatal expresó solidaridad con trabajadores, familiares y propietarios del establecimiento, y aseguró que mantiene su estrategia para proteger las actividades productivas en Mazatlán.

¿Qué medidas anunció el Gobierno de Sinaloa tras el ataque?

El gobierno estatal señaló que corporaciones federales, estatales y municipales mantienen vigilancia en carreteras y zonas urbanas, rurales, turísticas y comerciales de la entidad.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con el comunicado, la coordinación busca contribuir a la pacificación de Sinaloa y ofrecer condiciones de seguridad para las actividades cotidianas de la población.

Gobierno de Sinaloa
Comunicado del Gobierno de Sinaloa (Gobierno de Sinaloa)

Sobre lo ocurrido en La Malinche, la administración manifestó su respaldo a las personas trabajadoras y sus familias, así como a los propietarios del negocio.

El pronunciamiento también reconoce la preocupación de los sectores productivos de Mazatlán, que dependen de condiciones de tranquilidad para mantener sus actividades y empleos.

El establecimiento había solicitado públicamente apoyo de las autoridades luego de la agresión, al señalar la incertidumbre que enfrentan trabajadores y empresarios ante la inseguridad.

Finalmente, el Gobierno de Sinaloa reiteró su compromiso de avanzar hacia un entorno de paz y tranquilidad para las familias y comunidades del estado.