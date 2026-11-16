El Gobierno de Sinaloa informó que reforzó la coordinación entre autoridades de seguridad tras los hechos violentos registrados este fin de semana en Mazatlán y otros municipios.

El anuncio ocurre después del ataque armado en el bar La Malinche, donde un guardia de seguridad murió y un cliente resultó herido durante la noche del sábado.

Mediante un comunicado oficial, la administración estatal expresó solidaridad con trabajadores, familiares y propietarios del establecimiento, y aseguró que mantiene su estrategia para proteger las actividades productivas en Mazatlán.

¿Qué medidas anunció el Gobierno de Sinaloa tras el ataque?

El gobierno estatal señaló que corporaciones federales, estatales y municipales mantienen vigilancia en carreteras y zonas urbanas, rurales, turísticas y comerciales de la entidad.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con el comunicado, la coordinación busca contribuir a la pacificación de Sinaloa y ofrecer condiciones de seguridad para las actividades cotidianas de la población.

Comunicado del Gobierno de Sinaloa (Gobierno de Sinaloa)

Sobre lo ocurrido en La Malinche, la administración manifestó su respaldo a las personas trabajadoras y sus familias, así como a los propietarios del negocio.

El pronunciamiento también reconoce la preocupación de los sectores productivos de Mazatlán, que dependen de condiciones de tranquilidad para mantener sus actividades y empleos.

El establecimiento había solicitado públicamente apoyo de las autoridades luego de la agresión, al señalar la incertidumbre que enfrentan trabajadores y empresarios ante la inseguridad.

Finalmente, el Gobierno de Sinaloa reiteró su compromiso de avanzar hacia un entorno de paz y tranquilidad para las familias y comunidades del estado.