La Embajada de Estados Unidos en México reportó el decomiso de más de 300 toneladas de precursores químicos de China que, presuntamente, tenían como destino laboratorios del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, los precursores químicos provenientes de China podrían haberse utilizado para fabricar cerca de 190 mil kilos de metanfetamina.

Embajada de Estados Unidos destaca decomiso histórico de precursores químicos de China para el Cártel de Sinaloa

La Embajada de Estados Unidos en México informó que, solo en una semana, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) decomisaron más de 300 toneladas de precursores químicos de China.

Específicamente, el decomiso se habría dado durante la primera semana de septiembre de 2025. Las autoridades lo calificaron como la mayor incautación de este tipo de sustancias en la historia de Estados Unidos.

Embajada de Estados Unidos reporta decomiso de 300 toneladas de precursores químicos de China (Captura de pantalla)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que el aseguramiento estuvo integrado por dos tipos de sustancias transportadas en 12 contenedores marítimos:

Seis contenedores con 164 mil 880 kilogramos de alcohol bencílico

Seis contenedores con 151 mil 560 kilogramos de N-metilformamida

Según las estimaciones de las autoridades estadounidenses, el material habría permitido producir cerca de 190 mil kilogramos de metanfetamina, con un valor de 569 millones de dólares en el mercado ilegal.

La Embajada de Estados Unidos en México puntualizó que China es quien provee los precursores químicos al Cártel de Sinaloa para la fabricación de drogas sintéticas; entre ellas, fentanilo y metanfetamina.