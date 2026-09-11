La autopista Guadalajara-Colima registró un cierre total el jueves 10 de septiembre luego de la volcadura e incendio de una pipa a la altura del kilómetro 68, en el municipio de Sayula, Jalisco.

El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, quienes acudieron a la zona para controlar el fuego y atender la contingencia.

Debido al riesgo que representa el vehículo incendiado, la Guardia Nacional pidió a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones de tránsito mientras continúan las labores de atención en el lugar.

Volcadura de pipa provoca cierre total en autopista Guadalajara-Colima, reporta Guardia Nacional

La tarde de este jueves 10 de septiembre, se registró una volcadura de pipa que transportaba combustible, sobre la autopista Guadalajara-Colima, en el kilómetro 68 a la altura de la comunidad Usmajac.

Además de la autopista Guadalajara-Colima, la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán también fue cerrada debido a que el combustible quedó regado en la vialidad y provocó un segundo incendio.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Bomberos y Cruz Roja para atender la emergencia en el km 68, tanto para sofocar el fuego como controlar el derrame de hidrocarburo.

Guardia Nacional reporta cierre total en la autopista Guadalajara-Colima tras incendio de una pipa en el km 68 (Captura de pantalla)

Derivado del cierre total en la autopista Guadalajara-Colima, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron que el tiempo de atención será prolongado, por lo que recomendaron vías alternas:

Dirección a Colima, desvío por la carretera libre en el km 64 (caseta remota Sayula)

Dirección Guadalajara con desvío a carretera libre en el km 107, (Cuatro Caminos)

En su última actualización, Capufe confirmó que el cierre de la autopista Guadalajara-Colima continuaba en ambos sentidos debido a la magnitud del accidente.

Pipa habría volcado en autopista Guadalajara-Colima por exceso de velocidad

De acuerdo con Protección Civil, la pipa de dos autotanques que volcó transportaba combustible, presumiblemente diésel, lo que habría provocado el incendio y la densa columna de humo.

Se menciona que el conductor de la pipa iba a exceso de velocidad y en una curva perdió el control lo que ocasionó que se estrellara contra el muro de contención y posteriormente, uno de los tanques se zafó.

La pipa provenía de Colima con dirección a Guadalajara, Jalisco, y hasta el momento se desconoce el estado del conductor, si resultó herido o quedará bajo arresto.