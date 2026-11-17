Se reveló que Dan Carney, cofundador de Pizza Hut, murió a los 95 años.

La noticia fue confirmada por la Universidad Estatal de Wichita, y la Fundación para la Investigación de la Parálisis Cerebral de Kansas, en Estados Unidos, que presidió el propio Dan Carney.

Reportes indican que Dan Carney murió el pasado viernes 13 de noviembre de forma pacífica y rodeado de sus seres queridos; hasta el momento, no se han revelado la causas detrás de su deceso.

Muere Dan Carney, cofundador de Pizza Hut, a los 95 años (Wichita State University / Facebook)

Dan Carney, cofundador de Pizza Hut, muere a los 95 años

Los servicios funerarios de Dan Carney se llevarán a cabo el lunes 23 de noviembre.

Mientras que para el martes 24 de noviembre se ofrecerá una misa en su memoria en la iglesia de la Magdalena de Whichita, Kansas.

Tras confirmarse la muerte del empresario, su familia pidió a quienes deseen honrarlo que, en lugar de enviar flores, realizaran donaciones a instituciones benéficas.

En redes sociales, la Universidad Estatal de Wichita destacó el legado de Dan Carney con la institución.

Durante más de siete décadas, Dan mantuvo un profundo compromiso con la Universidad Estatal de Wichita; dedicó su tiempo, su liderazgo y su generosidad a fortalecer la institución y a generar oportunidades para innumerables estudiantes. Gracias a su humildad, su sabiduría y su firme creencia en el valor de retribuir a la sociedad, Dan marcó la vida de quienes tuvieron el privilegio de aprender de él, trabajar a su lado y beneficiarse de su mentoría. Universidad Estatal de Wichita

Por su parte, la Fundación para la Investigación de la Parálisis Cerebral expresó que Carney fue “un defensor entregado” de su misión y que su influencia impactó la “vida de innumerables personas y familias”.

Dan Carney, cofundador Pizza Hut (Especial)

La historia de cómo Dan Carney cofundó Pizza Hut

En 1958, Dan Carney y su hermano menor Frank Carney fundaron Pizza Hut con un préstamo de 600 dólares (11 mil 057 pesos mexicanos) que les hizo su madre.

El restaurante abrió en la misma esquina en Wichita, donde su padre tenía su tienda de comestibles. Ante el éxito, el negocio se expandió y llegaron más franquicias.

Para 1977, Dan y Frank Carney vendieron la cadena de pizzas a la compañía PepsiCo, quien trasladó la sede a Texas.

La sede original de Pizza Hut sería llevada después al campus de la Universidad Estatal de Wichita donde se convertiría en un museo.