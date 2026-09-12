El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue sorprendido este viernes 11 de septiembre por una intensa granizada que afectó la zona norte del Estado de México.

En redes sociales circula el impactante momento en el que una densa lluvia acompañada de granizo golpea a los aviones, estacionados sobre la pista de aterrizaje del AIFA.

Este mismo viernes, el AICM reportó la suspensión temporal de sus operaciones. Por su parte, usuarios del AIFA también reportan demoras en sus vuelos.

No hay vuelos ✈️



🔵 Una fuerte tormenta con viento y granizo cayó al norte de Edomex y dejó estas imágenes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ❄️



En el AICM, una tormenta eléctrica obligó a diversas aerolíneas a suspender despegues y aterrizajes#AIFA #AICM pic.twitter.com/PYwIlrhsR6 — ML Noticias (@mlnoticiasmx) September 12, 2026

¿AIFA canceló vuelos por granizo?

Aunque algunos usuarios mencionan haber permanecido varios minutos a bordo de sus aviones, hasta el momento los sitios oficiales no han informado sobre ninguna cancelación en las operaciones del AIFA.

Se sugiere a los pasajeros verificar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo, especialmente mientras continúen las condiciones de lluvia en el aeropuerto de Santa Lucía.

En las imágenes compartidas, se observa que el AIFA presentó poca visibilidad debido a las intensas lluvias, provocando que las aeronaves no pudieran distinguirse.

Recién un día antes, este mismo aeropuerto había demorado sus salidas hasta una hora y media a causa de un banco de niebla. Sin embargo, esta vez no se reportaron cancelaciones de manera oficial.

Granizo azota al AIFA y provoca retrasos en vuelos y tráfico lento en la zona. (Especial)

Tráfico lento en dirección al AIFA

De acuerdo con reportes, derivado de la fuerte granizada se ha registrado un trafico vehicular lento en Zumpango, Tultitlán y Tultepec, dirección al AIFA.

Se pide extremar precauciones ante las condiciones climáticas adversas, siguiendo medidas como: