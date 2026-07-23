El Gobierno de Guanajuato informó que brindará apoyo a la familia de Juan Jairo Coronilla Durán para la repatriación de su cuerpo desde Florida, Estados Unidos, luego de que el joven muriera tras ser atropellado durante una intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tras la muerte de Juan Jairo Coronilla, quien intentó huir de agentes del ICE mientras se encontraba de vacaciones en St. Augustine, Florida, sus familiares iniciaron los trámites para trasladar sus restos al municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, de donde era originario.

Ante esta situación, el Gobierno estatal activó el protocolo de atención y acompañamiento a través de la Secretaría de Derechos Humanos, con el fin de brindar asesoría y apoyo a sus familiares durante el proceso.

Gobierno de Guanajuato expresa condolencias por la muerte de Juan Jairo Coronilla

Mediante un comunicado, el Gobierno de Guanajuato expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de Juan Jairo Coronilla Durán, al tiempo que reiteró que recibirá acompañamiento integral durante el proceso de repatriación.

La administración estatal informó que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, estableció contacto con los familiares del joven guanajuatense que falleció en Florida tras ser atropellado durante una intervención del ICE.

Una vez confirmada su identidad, la familia manifestó su intención de trasladar el cuerpo a Guanajuato para darle sepultura.

“Por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, de inmediato implementamos el protocolo de atención a estos casos y establecimos contacto con su esposa, quien viajó a Orlando, Florida, en compañía de algunas personas. Se le orientó para acudir al Consulado de México en Orlando para dar seguimiento al proceso que se realiza” Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato

Asimismo, precisó que, a través de la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en Contexto de Movilidad, se brindará acompañamiento en los trámites correspondientes y orientación sobre los mecanismos de apoyo disponibles para familias de personas migrantes, así como las posibles acciones relacionadas con el caso.

Consulado de México también apoya la repatriación de Juan Jairo Coronilla

El Consulado de México en Estados Unidos también brinda asistencia a la familia de Juan Jairo Coronilla para concretar la repatriación de sus restos a Guanajuato.

De igual manera, mantiene apoyo consular para Yessica Alamilla López, esposa de Juan Jairo Coronilla, quien permanece en Florida realizando los trámites necesarios para trasladar el cuerpo de su esposo de regreso a México.