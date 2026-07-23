Juan Jairo Coronilla Durán se encontraba de vacaciones en Estados Unidos cuando murió atropellado por un camión en Florida, reveló su esposa, Yessica Alamilla López, quien viajó para realizar los trámites de repatriación del cuerpo.

“Él tenía una visa de turista. Tenía poco; llevaba tres semanas en Estados Unidos y apenas dos días en Florida” Yessica Alamilla López, esposa de Juan Jairo Coronilla Durán

Yessica Alamilla López acudió a Florida con el apoyo del colectivo Árbol para recuperar el cuerpo de su esposo, mientras enfrenta el proceso de repatriación.

La viuda explicó que Juan Jairo Coronilla Durán contaba con una visa de turista vigente, por lo que su viaje tenía fines vacacionales y no existía la intención de permanecer de forma permanente en Estados Unidos.

Juan Jairo Coronilla tenía visa vigente antes de morir atropellado tras huir del ICE

De acuerdo con el testimonio de su esposa, Juan Jairo Coronilla Durán tenía una visa de turista vigente cuando ocurrió el accidente fatal, luego de intentar huir por temor a ser detenido durante un operativo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Alamilla López relató que su esposo llevaba tres semanas de viaje en Estados Unidos y apenas cumplía dos días en Florida cuando ocurrió el incidente.

El accidente se registró en las inmediaciones de una estación de servicio en St. Augustine, en el condado de St. Johns, Florida. En ese lugar, agentes del ICE se acercaron al vehículo en el que viajaba Juan Jairo Coronilla junto con otras tres personas.

Ante la presencia de las autoridades migratorias, los ocupantes descendieron del automóvil y corrieron en distintas direcciones por temor a ser detenidos.

Durante la huida, Juan Jairo Coronilla intentó cruzar una vialidad de alta circulación. Al tratar de atravesar el camellón central perdió el equilibrio, cayó sobre el pavimento y fue atropellado por un camión de carga, cuyo conductor no logró detenerse a tiempo.

Cuerpo de Juan Jairo Coronilla será repatriado a México

El cuerpo de Juan Jairo Coronilla Durán será trasladado a México en un vuelo comercial con salida desde Orlando, informó Guerra Vallejo a The Associated Press.

Posteriormente, será sepultado en su ciudad natal, San Luis de la Paz, Guanajuato, de donde era originario.