El mexicano que murió atropellado tras intentar huir de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en St. Augustine, Florida, ya fue identificado.

Se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, un joven de 28 años originario de Guanajuato, quien perdió la vida después de intentar escapar de agentes migratorios. Su identidad fue confirmada por las autoridades locales y el Consulado de México.

¿Cómo murió Juan Jairo Coronilla tras huir del ICE?

El incidente ocurrió en las inmediaciones de una estación de servicio en St. Augustine, en el condado de St. Johns, Florida, donde agentes del ICE se acercaron al vehículo en el que viajaba Coronilla junto con otras tres personas.

Ante la intervención de las autoridades migratorias, los ocupantes descendieron del automóvil y corrieron en distintas direcciones por temor a ser detenidos.

Durante la huida, Juan Jairo Coronilla corrió hacia una vialidad de alta circulación. Al intentar cruzar el camellón central perdió el equilibrio, cayó sobre el pavimento y fue atropellado por un camión de carga cuyo conductor no logró frenar a tiempo.

Aunque testigos y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato para auxiliarlo, el joven guanajuatense murió en el lugar.

Juan Jairo Coronilla tenía visa vigente y estaba de vacaciones en Estados Unidos

De acuerdo con declaraciones de su esposa, Yessica Alamilla López, y con información proporcionada por sus familiares, Juan Jairo Coronilla no vivía de manera indocumentada en Estados Unidos ni tenía intención de establecerse de forma permanente en ese país.

El joven había ingresado legalmente con una visa de turista vigente. Llevaba apenas tres semanas en Estados Unidos y únicamente dos días en Florida cuando ocurrió el accidente.

Además, ya tenía comprado un boleto de avión para regresar a México pocos días después de los hechos.

Familiares también informaron que era padre de dos hijos y que su presencia en Florida respondía exclusivamente a un viaje de vacaciones.

Investigan la muerte de Juan Jairo Coronilla tras operativo del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en coordinación con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mantiene abierta una investigación para esclarecer la secuencia del operativo migratorio y los hechos que derivaron en la muerte del mexicano.

Mientras tanto, la familia de Juan Jairo Coronilla viajó a Estados Unidos para realizar la identificación oficial del cuerpo e iniciar los trámites de repatriación hacia Guanajuato.

Sus familiares también solicitaron apoyo del Consulado de México y de la comunidad para cubrir los gastos del traslado del cuerpo al país.