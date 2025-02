Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, salió en defensa de Miguel Ángel Yunes Márquez y pidió “no echarlo a los leones” luego de que se afilió a Morena.

El martes 18 de febrero, Miguel Ángel Yunes Márquez oficializó su afiliación a Morena acompañado de Gerardo Fernández Noroña, y del coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández.

En ese marco, cabe recordar que Miguel Ángel Yunes Márquez fue el voto decisivo para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y así aprobar la reforma al Poder Judicial, situación por la que fue expulsado del Partido Acción Nacional (PAN).

Ayer 20 de febrero, Gerardo Fernández Noroña defendió el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez a favor de la reforma al Poder Judicial, hecho por el que señaló una “comunicación fluida” con Adán Augusto López Hernández en dicho contexto.

En una transmisión de YouTube, Noroña recordó que el voto de Yunes Márquez representó la obtención de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, además dijo conocer los nombres de “quienes se habían comprometido y se echaron para atrás” pero le resto valor a este dato y no lo informó.

“Imagínense si yo les dijera: No podemos sacar nada, nos falta un voto. Pues sería una decpeción terrible, sería una derrota para el movimiento, y luego les digo: Y lo teníamos el voto pero no lo usamos porque era Yunes y dijimos ”No, no estás a la altura de nuestra vida", lo que están diciendo ahora; no nos mereces".

Gerardo Fernández Noroña