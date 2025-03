El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, no se quedó callado ante las críticas que le lanzó el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno.

Lo anterior debido a que el senador de Morena respondió con un potente mensaje a los reproches que el líder tricolor le lanzó previamente por el tema de su posible desafuero en la Cámara de Diputados.

Pero, ¿cuál fue el potente mensaje con el cual Gerardo Fernández Noroña reventó a Alito Moreno? Te contamos los detalles del nuevo episodio de la pelea entre los legisladores.

Alejandro Moreno vs. Noroña (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Gerardo Fernández Noroña respondió a críticas de Alito Moreno con un potente mensaje

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, se lanzó contra Gerardo Fernández Noroña al criticar su papel como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Ante medios de comunicación, Alito Moreno calificó como vergonzoso el trabajo que realiza Gerardo Fernández Noroña en el puesto, e incluso afirmó que el morenista denigra la Cámara de Senadores.

Al elevar el tono de su crítica en contra del senador de Morena, Alito Moreno sentenció que lo que requiere el legislador es ser llevado a un “manicomio, necesita un psiquiatra, un psicólogo“.

Tras las críticas del líder tricolor, Gerardo Fernández Noroña no se quedó de brazos cruzados y fiel a su estilo, lanzó un potente mensaje con el que reventó al también senador de la bancada del PRI.

Abordado por reporteros, el morenista desestimó los reproches que le lanzó el legislador tricolor, pues citó el refrán “de tus enojos hago manojos” para resaltar que poco le importan las críticas que le hizo.

Siguiendo con su contundente respuesta, Gerardo Fernández Noroña expuso que Alito Moreno “no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza” y no vale la pena mayor asunto”.

Al continuar con su potente mensaje, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores resaltó que está convencido de que el dirigente del PRI "debería estar en la cárcel“.

Incluso, en tono de burla, sentenció que si bien Moreno Cárdenas debe estar en prisión, mientras siga libre ayudará a acabar con lo que queda del PRI, pues “es el sepulturero mayor” del tricolor.

“No tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena mayor asunto. Estoy convencido de que debería estar en la cárcel. Estoy convencido de que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional” Gerardo Fernández Noroña

Alito Moreno se lanzó contra Gerardo Fernández Noroña por esta razón

El 31 de octubre de 2024, Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron un fuerte altercado en el que se encararon y gritaron durante la sesión de ese día en la Cámara de Senadores.

La pelea que entre los legisladores se desató debido a las diferencias que ambos externaron por el tema de la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de supremacía constitucional.

A casi 5 meses de ese primer enfrentamiento, Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno han comenzado un nuevo intercambio que se originó por el tema del posible desafuero del priísta.

Sobre dicho procedimiento, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores afirmó que hay elementos suficientes para que el dirigente nacional del PRI sea llevado a la cárcel.

Así lo indicó Gerardo Fernández Noroña debido a que la solicitud de desafuero contra Alito Moreno, que se abrió meses atrás y sigue en curso en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.