El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que en relación a la reforma contra el nepotismo 2025, Morena pudo haber votado en alianza con el PAN.

Durante su transmisión en vivo desde sus diferentes redes sociales, el legislador resaltó que, en la votación del 25 de febrero, Morena pudo haber abandonado la alianza con el Partido Verde Ecologista (PVEM) y, en su lugar, votar de la mano del PAN esta reforma.

Cabe señalar que la votación sobre la reforma contra el nepotismo y la reelección terminó siendo aprobada por unanimidad.

De acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, Morena pudo realizar un acuerdo con Acción Nacional para llegar a la aprobación de la reforma contra el nepotismo 2025.

Fernández Noroña resaltó que el PVEM estaba dividido sobre si votar o no a favor de la iniciativa de reforma prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, al punto en que a Morena le faltaban 4 votos para la aprobación de la reforma contra el nepotismo 2025.

Qué es y qué no es nepotismo en la 4T

Asimismo, compartió que era evidente que el PVEM “tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí” con la senadora Ruth González, esposa del gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo; quien durante la sesión fue aludida por su intención de relevar a su esposo en el cargo.

“Solo voy a relatar hechos que me consta.El Verde estaba dividido, había un sector a favor para votar por la reforma para que aplicara a partir del 2027 y había la posibilidad de que Acción Nacional votara con nosotros y el verde no”

Gerardo Fernández Noroña compartió que, según su propia opinión, acordar los votos a favor con el PAN era un error porque “los del PAN no tienen palabra” y podrían terminar por no votar según el acuerdo.

Asimismo, reiteró que con un acuerdo en este sentido dejaba al PAN con una tentación “muy grande” para hacer perder una votación constitucional a Morena.

“Yo no decidí, yo di mi opinión y mi opinión era que era un error. Primero porque los del PAN no tienen palabra e igual te dejan embarcados y la tentación de que perdieras una votación constitucional era muy grande, entonces igual y votaban en contra”

Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña resaltó que si Morena hubiera hecho un acuerdo con el PAN para que la reforma contra el nepotismo 2025 se aplicara a partir de 2027, hubiera perdido un aliado.

Asimismo, calificó este acuerdo que no ocurrió como “un acuerdo pírrico” porque se hubiera perdido al PVEM como aliado sólo por aferrarse a la aplicación para el 2027.

Además, señaló que aunque la votación terminó siendo unánime “pudo no haber pasado” porque el PAN “no cumple”, por lo que habría sido arriesgar una coalición por nada.

“Fue unánime, es cierto, pero pudo no haber pasado. Pudo no haber pasado si optamos por el acuerdo con Acción Nacional y Acción Nacional no cumple y entonces quedas mal por todos lados, rompes tu coalición, arriesgaste todo lo que hemos hecho juntos por una coyuntura”

