Félix Salgado Macedonio, senador del Congreso, se pronunció sobre su posible participación en las elecciones 2027 del estado de Guerrero y ya vió cómo ignorar el llamado contra el nepotismo.

Hace semanas, Claudia Sheinbaum presentó una reforma para combatir el nepotismo, lo que implicaría que ninguna persona puede suceder directamente el cargo de un familiar.

Pese a que la reforma contra el nepotismo ya fue aprobada en el Senado, Félix Salgado Macedonio expresó sus intenciones de ir por la gubernatura de Guerrero, cargo que actualmente ostenta su hija, Evelyn Salgado.

Evelyn Salgado y Félix Salgado Macedonio (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio ignoraría llamado contra nepotismo y haría “lo que diga el pueblo”

Félix Salgado Macedonio aseguró que no tiene intención de postularse como candidato en las elecciones 2027 en Guerrero, sin embargo, dijo que si el pueblo lo pide “ni modo de llevarle la contraria”.

El senador de Morena preguntó que qué pasaría si él gana la encuesta como candidato de la gubernatura de Guerrero, próxima a elegirse en 2027, y aseguró que a veces “el pueblo se encapricha”.

“¿Pero y si gano la encuesta? Yo ya le dije a la gente: ¿Qué dice el artículo 39 Constitucional? Que el poder demanda del pueblo, ¿no?”, dijo Félix Salgado Macedonio sobre su posible participación en las elecciones 2027 pese a llamado contra el nepotismo.

Félix Salgado Macedonio, senador por Morena (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio asegura que no hay nada que le impida ser gobernador

Félix Salgado Macedonio comentó que en las elecciones 2027 será el pueblo quien vote y haga valer su garantía individual y aclaró que no hay nada que le impida ser gobernador, a pesar de la reciente reforma contra el nepotismo.

Sin embargo, Félix Salgado Macedonio adelantó que nunca entrará en contradicción con la presidenta Claudia Sheinbaum “y menos ahora que la nación nos necesita unidos ante los empates de Donald Trump”.

Aunque no descarta postularse para la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio dijo que “no anda diciendo que quiere ser candidato” y hasta el momento no ha determinado serlo, además se pronunció a favor de la reforma contra el nepotismo.

“En este momento, yo no he determinado ser (candidato), me voy a esperar, no pasa nada, y repito, si me tengo que esperar seis años, me espero seis años”, aseveró Félix Salgado Macedonio.