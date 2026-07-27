Gabinete de Seguridad detiene a 6 presuntos miembros de Los Deltas en Jalisco

El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer la detención a 6 presuntos miembros del grupo criminal conocido como Los Deltas en el estado de Jalisco.

De acuerdo con la información, los sujetos fueron detenidos tras un fuerte operativo por parte de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Mirador del Sol, en Guadalajara.

Caen 6 presuntos miembros de Los Deltas tras fuerte operativo federal en Jalisco

Autoridades federales confirmaron este domingo 26 de julio de 2026, la detención de 6 presuntos miembros de Los Deltas tras fuerte operativo de seguridad en Guadalajara, Jalisco.

El gabinete de seguridad informó que entre los 6 detenidos hay un menor de edad, siendo el resto de integrantes del grupo delictivo identificados como:

Jeremi Carlos S. Genaro García Z. Ángel Daniel V. Jesús Javier R. Eric Daniel M.

Durante las inspecciones a los inmuebles, se logró el decomiso de un importante arsenal de armas de fuego, equipo táctico y drogas, compuesto por:

10 fusiles de asalto

3 armas cortas

cartuchos útiles

cargadores de diversos calibres

dosis de narcóticos sintéticos

equipos de radio comunicación

dinero en efectivo

4 motocicletas

2 vehículos motorizados

equipo táctico

Acciones de inteligencia han permitido conocer que Los Deltas se desempeñan como una unidad especializada dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), realizando actividades de vigilancia y seguimiento en la zona conurbada de Guadalajara.

Por tal motivo, el Gabinete de seguridad manifestó que la detención de los 6 sospechosos representa un golpe considerable a la logística de dicha organización criminal.

Tras la detención, los sujetos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien deberá determinar su situación legal.