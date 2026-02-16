La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a 30 personas por tráfico de drogas.

Los 30 detenidos fueron capturados en operativos simultáneos en el estado de Querétaro.

A los señalados también se les decomisaron armas exclusivas del ejército y se les señala de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detienen a 30 con drogas y armas en Querétaro

Las y los detenidos son:

María Camila N María Fernanda N Lorena N Mariana N Mónica N Saraí N Jaiser N Miguel N Noé N Néstor N Davis Silvestre N Javier N Samanta N Camilo N Eréndira N Bryan N Carlos N Jesús N José Miguel N José Adán N Luis Gustavo N Luis Carlos N José Alfredo N Lucia N Kenet N David Nicolás N José Ángel N Gerardo N Oskar N Juan N

En los cateos se decomisaron cinco armas de fuego cortas, dos largas, 212 cartuchos, cinco cargadores, 134.8 gramos de metanfetamina, 1.07 kilogramos de cocaína, 3.76 kilogramos de marihuana, 64 celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, joyas, computadoras, cuatrimotos y otros objetos.

El 30 detenido tiene prisión preventiva oficiosa y se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 en Michoacán y las mujeres en el Centro Penitenciario Mil Cumbres, también en Michoacán.

La detención y cateos se hicieron a cargo de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Específicamente participaron la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y policía estatal.