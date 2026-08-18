La Fiscalía General de la República (FGR) promueve la extinción de dominio de 2.2 millones de pesos relacionados con Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y dos de sus familiares.

Los recursos fueron asegurados como parte de las investigaciones contra Bermúdez Requena, a quien las autoridades señalan como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Hernán Bermúdez Requena permanece sujeto a prisión preventiva en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿De qué delitos acusan a Hernán Bermúdez Requena?

El ex funcionario de Tabasco enfrenta acusaciones por diversos delitos, entre ellos:

Asociación delictuosa.

Extorsión.

Secuestro agravado.

Desaparición forzada de personas.

Peculado.

FGR busca quitar 2.2 millones de pesos a Hernán Bermúdez Requena y sus familiares

En una de las demandas presentadas por la FGR se solicita la extinción de dominio de 1 millón 387 mil pesos, cuya propiedad se atribuye al propio Hernán Bermúdez Requena.

Además, la Fiscalía busca la extinción de dominio de tres cuentas bancarias a nombre de Verónica Encalada Pérez y Humberto Bermúdez Requena, esposa y hermano del ex funcionario, respectivamente.

Las cuentas se encontraban en Banorte, BBVA y Santander y tenían un saldo acumulado de aproximadamente 853 mil pesos al momento de su aseguramiento.

De ese monto, alrededor de 755 mil pesos corresponden a Verónica Encalada Pérez.

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena ya habían sido bloqueadas

Las acciones de la FGR se suman al bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con Hernán Bermúdez Requena y sus familiares que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había realizado previamente.

De acuerdo con la información disponible, las cuentas fueron bloqueadas desde 2025 como parte de las investigaciones financieras.

En caso de que los jueces determinen la extinción de dominio, los recursos pasarían al Estado y, por tanto, al erario.

Este procedimiento es independiente de la responsabilidad penal que pudiera determinarse contra Hernán Bermúdez Requena o sus familiares.

Por ello, la extinción de dominio no implica por sí misma que los involucrados hayan sido declarados culpables de los delitos que se les imputan.