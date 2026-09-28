México. - Los hábitos financieros de la población mexicana han evolucionado en los últimos años y Banamex sabe que tener una tarjeta de crédito es una herramienta necesaria hoy más que nunca. Así que, si buscas elevar tu experiencia bancaria y tomar mejores decisiones financieras con grandes beneficios, las Tarjetas de Crédito Banamex son para ti.

En nuestro país, es cada vez más común ver a personas interesadas por su futuro financiero de una manera responsable. En un mercado saturado, encontrar una buena opción para administrar tus finanzas pudiera parecer todo un reto, pero hay un banco que está Aquí, Para ti, Siempre: Banamex, que cuenta con una oferta diversa de tarjetas de crédito que se adaptan a tus necesidades y te acompañan con grandes beneficios para que puedas tomar decisiones inteligentes y usarla de manera responsable:

Sabemos que a veces hacer gastos grandes o importantes como cambiar el refrigerador o remodelar la sala puede ser complicado, pero con el respaldo de una Tarjeta de Crédito Banamex puedes disfrutar de meses sin intereses en cientos de comercios, para poder lograr ese proyecto. Además, para cuando no hay promociones, podrías optar por diferir tus compras a Pagos Fijos, así puedes dividir el gasto en meses con una tasa de interés preferencial.

Y hablando de dividir: ¿Sabías que Banamex dividió el pago de la comisión por administración, conocida como anualidad, en 12 mensualidades? El costo de la comisión de sus tarjetas se mantiene sin cambios, lo que se modificó fue la forma de pagar, en lugar de hacer un solo pago grande, ahora se divide en 12 partes mensuales haciendo más fácil organizarte e incluir este gasto en tu presupuesto.

Además, Banamex entiende que en el día a día disponemos de poco tiempo libre, por eso te permite administrar tu tarjeta desde la App Banamex®, en donde puedes consultar tu estado de cuentas, activar y consultar los datos de tu tarjeta digital, revisar tus movimientos, apagar y prender tu tarjeta, pagarla y solicitar tus Pagos Fijos.

Todas las Tarjetas de Crédito Banamex cuentan con una tarjeta digital para que puedas realizar tus compras en línea de manera segura y confiable. Si no la tienes activa, puedes hacerlo desde la App Banamex®, en solo unos minutos, tu tarjeta digital no tiene ningún costo y comparte la misma línea de crédito que tu tarjeta física, solo que tiene numeración y vigencia diferentes, estos datos también los consultas en la App y deberás generar un CVV dinámico para cada compra. Te recomendamos que también uses esta tarjeta digital para dar de alta en tus aplicaciones y cargos recurrentes, así no expones los datos de tu tarjeta física.

Banamex no sólo cuida tu dinero, también está a la vanguardia tecnológica, por lo que podrás agregar tu tarjeta de crédito a tu billetera digital para pagar con tu teléfono o reloj inteligente. Tu plástico se puede quedar en casa y tú puedes disfrutar de pagar de manera fácil y segura, sin contacto. ¿Es seguro? Si, para realizar pagos deberás confirmar tu identidad en tu dispositivo, de acuerdo con los métodos de autenticación que tengas definidos.

Y si lo tuyo es viajar y quieres tener los mejores beneficios como vuelos al 2x1, acceso a salones VIP en aeropuertos o concierge, tienes que conocer a la familia Premium de las Tarjetas de Crédito Banamex: Descubre, Explora y Conquista, que están pensadas para que puedas disfrutar de múltiples ventajas al usarlas en tus viajes.

Y si aún quieres más motivos para ir a conocer las Tarjetas de Crédito Banamex y encontrar la ideal para ti, recuerda que tendrás acceso a preventas de los mejores eventos durante todo el año, para que no te pierdas de tus eventos favoritos.

Planea tus vacaciones y otras compras importantes con una Tarjeta de Crédito Banamex. Aprovecha promociones de forma estratégica, organiza tus pagos sin perder el control del presupuesto y utiliza los beneficios disponibles para obtener mayor valor en el día a día. Conoce más en banamex.com y elige la tarjeta que más se adecúe a tu estilo de vida.

Los productos y servicios Banamex son emitidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex. Requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso digital en Banamex.com Oferta para residente en México. Crédito Sujeto a autorización. Tarjeta Oro Banamex: CAT Promedio 83.5% Sin IVA. Del 27/07/2026 al 27/01/2027.