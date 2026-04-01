La Fiscalía General de la República (FGR) deberá reabrir el caso de tortura contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en 1994.

Esto luego de que un Tribunal Colegiado instruyera la reactivación del proceso legal promovido por la defensa de Mario Aburto, la cual busca que se investiguen los presuntos abusos sufridos tras su captura.

Tribunal ordena reabrir investigación por tortura contra Mario Aburto; señalan fallas procesales

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó que la FGR reabra la investigación correspondiente a los presuntos actos de tortura contra Mario Aburto.

Con esto, se abre la puerta para que la autoridad ministerial retome las indagatorias que involucran a exfuncionarios de alto nivel. Puntualmente, entre los personajes mencionados en las acusaciones realizadas por la defensa, destacan el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el exgobernador Manlio Fabio Beltrones.

Los magistrados concluyeron de manera unánime que se cometieron errores en la tramitación del juicio de amparo al omitir el emplazamiento de los terceros interesados.

¿Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio? (Especial)

Según el Tribunal, las personas que resultaron beneficiadas por la decisión de no ejercer acción penal tenían el derecho legal de ser notificadas para manifestar lo que a su interés conviniera.

Debido a este incumplimiento con las normas procesales, el juicio deberá retomar su curso desde la etapa de la audiencia constitucional.

Anteriormente, la FGR había determinado que no existían evidencias de abusos físicos contra Aburto, postura que una jueza de distrito validó en un inicio.

Sin embargo, bajo este nuevo mandato judicial, se deberá reconocer la calidad de indiciados de los involucrados y dictar una nueva resolución una vez que se corrijan las deficiencias del procedimiento.