Francisco Javier Chapa Maldonado, alias “El Cholo”, presunto integrante del Cártel del Golfo, fue sentenciado a 332 años y seis meses de prisión por secuestro y delitos relacionados con armas.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la sentencia contra Francisco Javier Chapa Maldonado tras su detención en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde fueron rescatadas 13 personas privadas de la libertad.

La Fiscalía General de la República informó que Francisco Javier Chapa Maldonado fue condenado tras su detención en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde fueron rescatadas 13 personas privadas de la libertad.

¿Cómo fue detenido “El Cholo” y qué delitos acreditó la FGR?

El operativo ocurrió en mayo de 2012, en la colonia Sector Centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde intervino personal de la Secretaría de Marina.

Durante esa acción, los elementos de Marina aseguraron armas de fuego y localizaron a 13 personas que permanecían privadas de la libertad en el inmueble.

Tras la detención, el caso pasó a distintas etapas judiciales, mientras el Ministerio Público Federal reunió elementos para acreditar los delitos imputados contra Chapa Maldonado durante el proceso.

Juicio (Unsplash)

El MPF, adscrito a la FECOR en Tamaulipas, trabajó en coordinación con la FEMDO para presentar las pruebas necesarias ante el juez federal correspondiente.

La resolución estableció una pena de 332 años y seis meses de prisión, además de una multa económica por 1 millón 626 mil 813 pesos.

Los delitos por los que fue condenado incluyen privación ilegal de la libertad, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo militar.

La FGR señaló que la sentencia deriva de los hechos investigados tras el operativo, en el que también fueron rescatadas las 13 víctimas privadas de la libertad.