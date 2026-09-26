La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió a Carlos Loret de Mola y Latinus, pues rechazó la existencia de bodegas en las que se resguardan restos humanos.

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, que la FGR advirtió que la información difundida por el periodista y su medios de comunicación es completamente falsa.

Al responder a Loret de Mola, la fiscalía explicó que si bien sí hay espacios donde se guardan restos humanos, estos no corresponden a bodegas comunes sin las medidas necesarias para su resguardo.

FGR responde a Loret de Mola; advierte que versión sobre bodegas con restos humanos es falsa

El miércoles 23 de septiembre, Carlos Loret de Mola difundió en su noticiario de YouTube, un reportaje titulado “bodega de huesos”, en el que se afirma que la FGR guarda restos humanos de forma indebida.

El informe señala que los restos que corresponden a osamentas, están resguardados en espacios inadecuados y sin los protocolos necesarios, lo cual ya fue rechazado de forma contundente por la FGR.

En su mensaje, la FGR explicó que los restos exhibidos en el reportaje no están en bodegas de archivos, sino que se encuentran en un sitio especializado conocido como osteoteca.

Sobre el espacio, detalló que está en las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense, que está debidamente estructurada y cuenta con el espacio suficiente para almacenar indicios en reducción esquelética.

En el mismo sentido, indicó que los elementos en cuestión están resguardados y debidamente embalados, rotulados y señalados con el número de control interno que les corresponde.

Respuesta de FGR a reportaje de Loret de Mola (@FGRMexico/X)

FGR explica resguardo de restos humanos

Al rechazar la versión difundida por Loret de Mola debido a las imprecisiones que reporto, la FGR continuó con su explicación sobre el resguardo de restos humanos en sus instalaciones.

En su publicación afirmó que los elementos están almacenados con su Registro de Cadena de Custodia para el control de trazabilidad, del que detalló, no está en la propia osteoteca, sino en otro sitio y disponibles para uso pericial.

Asimismo, indicó que el lugar de resguardo de osamentas tiene un acceso restringido, mismo caso de las herramientas y materiales que se usan para las diligencias de búsqueda y recuperación de indicios.

Cabe destacar que en su publicación, la FGR compartió una serie de imágenes y un video sobre el inmueble en cuestión y en el que se muestran los elementos señalados en el mensaje.