La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que los empresarios Sandalio Sainz de la Maza Zuñiga, Óscar Humberto Bristrain Tenorio y Christian Pablo Varela formen parte de alguna investigación o carpeta federal abierta en esa institución, de acuerdo con información publicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Dicha publicación precisa que la autoridad federal también aclaró que la empresa Serprosep, contratada por la Secretaría de Marina para tareas de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no está siendo investigada por la dependencia.

​​La FGR precisó, que Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “El Yori”, sí mantiene la condición de investigado por posibles ilícitos. Mientras que, Jorge Enrique Alberts había sido relacionado previamente con la compañía de seguridad.

FGR aclara situación de Sandalio Sainz de la Maza y Serprosep

El tema tomó relevancia después de que MCCI publicara en junio de 2026 un reportaje en el que señalaba que dos empresas bajo investigación habían obtenido contratos de seguridad para las terminales del AICM por más de mil 194 millones de pesos.

De acuerdo con ese reportaje, los empresarios Sandalio Sainz y Alberts Ponce estaban vinculados con las compañías beneficiadas, incluida Serprosep. Asimismo, se mencionó que Alberts Ponce enfrentaba una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos.

La publicación también identificó la carpeta FEITATA-MEX/0000928/2024 como la investigación relacionada con el caso. No obstante, un oficio fechado el 13 de octubre y firmado por el agente del Ministerio Público Juan Alfredo Sánchez establece que el empresario Sandalio Sainz no figura como investigado, imputado ni víctima dentro de ese expediente.

En respuesta a los señalamientos difundidos meses atrás, la Secretaría de Marina sostuvo que no había celebrado contratos con empresas investigadas por la FGR y que cualquier situación irregular sería atendida a través de las instancias competentes.

FGR descarta investigaciones contra Sandalio Sainz de la Maza (cortesía)

Además, detalló que Serprosep fue fundada por los empresarios José Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zuñiga, quienes cedieron todas sus acciones a terceros mediante una asamblea realizada el 10 de septiembre de 2024, antes de la adjudicación del contrato.

La FGR reiteró posteriormente, mediante un oficio emitido el 27 de octubre, que el empresario Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zuñiga no cuenta con investigaciones federales abiertas en su contra. El documento fue suscrito por el integrante de la Policía Federal Ministerial, Edgar Alejandro Paredes Moreno