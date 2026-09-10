La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones en torno a la muerte de Zenyazen Escobar, apuntan a que el diputado federal de Morena se suicidó.

“Las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio” FGR

Por medio de un comunicado, la fiscalía federal sostuvo que en el avance de las indagatorias se ha coincidido en que los elementos permiten establecer que no se registró ningún ataque.

A pesar de ello, la FGR garantizó que las investigaciones seguirán en curso sin que se descarte ningún otro posible móvil, pues la intención es esclarecer con plenitud la muerte de Zenyazen Escobar.

Zenyazen Escobar se suicid´

Cabe destacar que al informar sobre la conclusión preliminar que apunta a un suicidio del legislador, la fiscalía destacó que se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes.

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